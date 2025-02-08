Шольц раскрыл ответ ЕС на введение Трампом пошлин

Шольц: ЕК отреагирует в течение нескольких часов, если США введут пошлины Европейская комиссия (ЕК) отреагирует в течение нескольких часов, если президент США Дональд Трамп анонсирует введение пошлин на товары из Европейского союза (ЕС).
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