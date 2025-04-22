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Сборную России по футболу пригласили на турнир с участием стран центральной Азии

Сборную России по футболу пригласили на турнир с участием стран центральной Азии

Сборную России по футболу пригласили на международный турнир с участием стран Футбольной ассоциации Центральной Азии (ФАЦА), куда входят Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, передает Sport24 со ссылкой на источник.

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