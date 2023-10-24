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Хабаровчанина задержали с 70 граммами запрещенного вещества

Хабаровчанина задержали с 70 граммами запрещенного вещества

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России в Хабаровском крае получили информацию о возможной причастности 22-летнего жителя Хабаровска к распространению наркотических средств в пределах краевого центра.

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