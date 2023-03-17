Объем экстренных заимствований американских банков у ФРС за неделю достиг рекордных $164,8 млрд

Суммарный объем экстренных заимствований банков у Федеральной резервной системы (ФРС) США достиг за неделю рекордных $164,8 млрд, что является признаком обострения проблем с финансированием после банкротства Silicon Valley Bank, сообщает Bloomberg.
Суммарный объем экстренных заимствований банков у Федеральной резервной системы (ФРС) США достиг за неделю рекордных $164,8 млрд, что является признаком обострения проблем с финансированием после банкротства Silicon Valley Bank, сообщает Bloomberg.
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