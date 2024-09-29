Очередь к Лаврову после выступления в ООН сочли разоблачением фантазий Запада

t.me/Мария Захарова Очередь из представителей иностранных государств к главе МИД России Сергею Лаврову после его выступления на Генеральной Ассамблее ООН говорит об ослаблении позиций Запада, считает ирландский журналист Чей БоузРанее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что после выступления Лаврова в ГА ООН выстроилась очередь из желающих пожать ему руку.