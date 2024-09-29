РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    ЕС нужна Молдавия только для себя, но никак не для молдаван. Хотят создать ещё одну антиРоссию."Разве Украине не...
  • Юрис Хартманис
    Герои!Российские танкис...
  • Eduard
    А Казахстан,Белорусь и темобещали.Обещать что угодно можно!"Разве Украине не...

Очередь к Лаврову после выступления в ООН сочли разоблачением фантазий Запада

Очередь к Лаврову после выступления в ООН сочли разоблачением фантазий Запада

t.me/Мария Захарова Очередь из представителей иностранных государств к главе МИД России Сергею Лаврову после его выступления на Генеральной Ассамблее ООН говорит об ослаблении позиций Запада, считает ирландский журналист Чей БоузРанее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что после выступления Лаврова в ГА ООН выстроилась очередь из желающих пожать ему руку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх