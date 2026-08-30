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Кэррик про 0:2 с «Халлом»: «Легко сказать, что «МЮ» не хватает старания и страсти, но это не так. Многое может повлиять на результат матча – мы знаем, над чем работаем»

Главный тренер « Манчестер Юнайтед » Майкл Кэррик считает, что команду не стоит обвинять в отсутствии старания после поражения в первом туре от « Халла » (0:2).

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