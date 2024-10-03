Их кумиры способны на всё, а наши ни на что не способны... или ещё один учитель-гуру с распухшей от ЧСВ дуростью

Марина

понятно, вы провокатор-демагог)))). Тогда с вами говорить просто не о чем! работа у вас такая - нести глупости в интернет, заниматься популизмом и демагогией...про совесть я даже вас не спрашиваю, у таких как вы совесть отсутствует!