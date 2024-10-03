Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Их кумиры способны на всё, а наши ни на что не способны... или ещё один учитель-гуру с распухшей от ЧСВ дуростью

Их кумиры способны на всё, а наши ни на что не способны... или ещё один учитель-гуру с распухшей от ЧСВ дуростью

Чисто технически выследить и удохлить Зеленского в разы проще, чем Насраллу, тут не в чем и сомневаться.

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Комментарии
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Марина
понятно, вы провокатор-демагог)))). Тогда с вами говорить просто не о чем! работа у вас такая - нести глупости в интернет, заниматься популизмом и демагогией...про совесть я даже вас не спрашиваю, у таких как вы совесть отсутствует!
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&quot;Зайдите на любое российское кладбище и увидите десятки и сотни флагов над могилами наших бойцов&quot; -  вы лжёте.
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