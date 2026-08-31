ЦРУ предложило провести саммит с участием Путина, Трампа и Зеленского. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что эта информация является ложной, подчеркнув, что президент России формирует внешнюю политику, исходя из сложившихся реалий.
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