Назван размер повышения тарифов на ЖКУ

Тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9 процента по стране. Удорожание «коммуналки» произойдет летом 2025 года, передает «РИА Новости» со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.