"Борец Капитал" допустил техдефолт по облигациям серии 001Р-02

ООО «Борец Капитал» не выплатило купонный доход за 15-й купонный период по облигациям серии 001Р-02. «Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполнено по причине вынесения Арбитражным судом Калининградской области определения о принятии обеспечительных мер от 05.