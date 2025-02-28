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Блог частного инвестора

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"Борец Капитал" допустил техдефолт по облигациям серии 001Р-02

"Борец Капитал" допустил техдефолт по облигациям серии 001Р-02

ООО «Борец Капитал» не выплатило купонный доход за 15-й купонный период по облигациям серии 001Р-02. «Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполнено по причине вынесения Арбитражным судом Калининградской области определения о принятии обеспечительных мер от 05.

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