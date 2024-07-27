Комедия «Братья» с Киркоровым и Дороховым выйдет в декабре

Сейчас ведутся активные съемки кинопроекта «Братья». В нем принимают участие множество звезд. Народный артист России Филипп Киркоров и известный шоумен Денис Дорохов исполняют главные роли в новой комедийной ленте.
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