Berg PRESS

335 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sergey astarshkin
    такая система здравоохранения.. как и у нас ..В Британии мальчи...
  • Сергей Федосеев
    ...ай да Байдан, ай да сукин сын..Пушков предсказал...
  • Sinelnikov Vladimir
    "А вот теперь точно п-ц" сказал Внутренний голосЭкс-министр финан...

Профессор университета UCLouvain Льежуа: Западу придется сотрудничать с талибами в случае их победы

Профессор университета UCLouvain Льежуа: Западу придется сотрудничать с талибами в случае их победы

БРЮССЕЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Странам Запада так или иначе придется работать с движением "Талибан"*, если оно сформирует правительство Афганистана, сказал РИА Новости профессор бельгийского университета UCLouvain Мишель Льежуа (Michel Liégeois).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх