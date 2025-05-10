Алексей Петрович: "В Молдове остался последний ветеран, способный прошагать весь Марш Победы без остановок и отдыха" 

Прошагавший пол-Европы наводчик станкового пулемета Максим, полковник Советской армии, кавалер двух орденов Отечественной войны, ордена Красной Звезды, Ордена Республики, Василий Литвинов вчера пешком прошагал Маршем Победы от центральной площади до Вечного огня и он остался последним ветераном, способным прошагать весь Марш Победы без остановок и отдыха.