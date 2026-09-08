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Происшествия

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В Самарской области полицейские по подозрению в пособничестве мошенникам задержали 19-летнюю местную жительницу

В Самарской области полицейские по подозрению в пособничестве мошенникам задержали 19-летнюю местную жительницу

Оперативниками в Самаре в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в пособничестве мошенникам задержана ранее не судимая 19-летняя местная жительница, которая дала признательные показания о работе криминальным курьером.

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