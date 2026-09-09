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Царьград

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Минеральные удобрения и навоз улучшат урожай смородины и крыжовника

Минеральные удобрения и навоз улучшат урожай смородины и крыжовника

Узнайте, как правильно подкормить смородину и крыжовник осенью. Избегайте использования удобрений с азотом и свежего навоза у ствола.

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