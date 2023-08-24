Гибель главы «музыкантов» шокировала Россию: как погиб Евгений Пригожин, кто разбился вместе с ним, что теперь будет с «Вагнером» Ирэн ОрлонскаяНакануне в российских СМИ появилась шокирующая информация — погиб глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.