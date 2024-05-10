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Тайская горничная стала богаче на 2,7 миллиона долларов: для этого пришлось убираться в доме 17 лет

Тайская горничная стала богаче на 2,7 миллиона долларов: для этого пришлось убираться в доме 17 лет

49-летняя жительница Таиланда Нутвалай Пхупонгта большую часть жизни работала домработницей. И лишь недавно тайка с удивлением узнала, что теперь она сама может нанимать слуг — ее банковский счет пополнился на 2,7 миллиона долларов.

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Комментарии
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Evgenija Palette
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