Тайская горничная стала богаче на 2,7 миллиона долларов: для этого пришлось убираться в доме 17 лет

Evgenija Palette

Уважение этой женщине-труженнице. Это - большая доблесть, сделать все своими руками. Самое лучшее ей в дальнейшей жизни. Только пусть не расслабляется. И помнит, что она - женщина! И ни на минуту не должна расслабляться. Мужиков допускать близко только через проверку на полиграфе...