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Политическая система России сохраняет стабильность на фоне вызовов

Политическая система России сохраняет стабильность на фоне вызовов

t.me/ЭИСИ- Повестка дня В предстоящих выборах в Госдуму планируют принять участие 54% россиян, имеющих право голоса.

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