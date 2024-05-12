Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования близким погибших при обстреле Белгорода. «Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела Белгорода и Белгородского района.
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