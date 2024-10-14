Таскаев рассказал, как посадил МиГ-31М «без двигателей» и стал Героем РФ

В начале 90-х годов летчик-испытатель Роман Таскаев был удостоен звания Герой России за то, что вместе с экипажем успешно посадил истребитель-перехватчик МиГ-31М после отказа обоих его двигателей на высокой скорости.
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