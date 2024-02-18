NQ - Weekly Sellside War E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (MAR 2024) CME_MINI:NQH2024 LegendSince In comparison to ES1! , NQ1! was much more uniform with the delivery, especially when the gap formed on Monday going into Tuesday was filled on Friday whilst ES1! Thursdays candle exceeded the gap.
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