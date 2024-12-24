Президент Киргизии прибыл с деловым визитом в Санкт-Петербург

Участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ и в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета примет президент Киргизии Садыр Жапаров, сообщает пресс-служба администрации киргизского президента 24 декабря на официальном интернет-портале.
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