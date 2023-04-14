Шесть российских регионов оказались под угрозой подтопления из-за заторов льда

Опасные заторы льда наблюдаются на реках в шести регионах России. Это может привести к их подтоплению на текущей неделе, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).