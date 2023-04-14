Нью Информ

1 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Александров
    Как же низко упал уровень культуры в Питере! Я видел в  Ленинграде, в 60-е годы, как милиционер свистел: - Гражданин,...Подросток с 19-ле...
  • Галина Черныш
    Кастрировать урода и в тюрьму там таких ждут.В Крыму 34-летний...
  • В К
    Вот суки чинуши, саботажники! На передовую тварей, а Вагнеровцев на их место!Трошев потребовал...

Шесть российских регионов оказались под угрозой подтопления из-за заторов льда

Шесть российских регионов оказались под угрозой подтопления из-за заторов льда

Опасные заторы льда наблюдаются на реках в шести регионах России. Это может привести к их подтоплению на текущей неделе, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх