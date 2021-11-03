Реальные пенсии в России упали рекордно за 5 лет: номинально средняя пенсия в сентябре выросла на 7 рублей

Реальные пенсии в России упали рекордно за 5 лет: номинально средняя пенсия в сентябре выросла на 7 рублей

Стремительный разгон инфляции, обновляющей 5-летние рекорды каждую неделю с конца августа, продолжает бить по карманам 40 миллионов российских пенсионеров, доходы которых и без того едва превышают установленный государством прожиточный минимум.

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