Василий Апасов: Политики подписали бумагу о том, что выборов не будет, но политические телодвижения продолжаются

Еще 7 ноября Кулеба говорил о том, что рассматривается возможность проведения выборов. А вот 10-12 ноября, как стало известно, все представители политсил парламента подписали бумагу, что они согласны с тем, что выборов не будет в срок, вплоть до окончания военного положения.