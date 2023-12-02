Василий Апасов: Политики подписали бумагу о том, что выборов не будет, но политические телодвижения продолжаются

Еще 7 ноября Кулеба говорил о том, что рассматривается возможность проведения выборов. А вот 10-12 ноября, как стало известно, все представители политсил парламента подписали бумагу, что они согласны с тем, что выборов не будет в срок, вплоть до окончания военного положения.
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