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Юпитер только что превзошел Сатурн по количеству известных физических спутников

Юпитер только что превзошел Сатурн по количеству известных физических спутников

﻿﻿Юпитер только что превзошел Сатурн по количеству известных физических спутников. Однако противостояние «двух гигантов» продолжается до сих пор.

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