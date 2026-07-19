НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Эксперт Копылов: 2016-2024 елларда эшләүчеләрнең пенсияләре яңадан исәпләнәчәк

Эксперт Копылов: 2016-2024 елларда эшләүчеләрнең пенсияләре яңадан исәпләнәчәк

Эшләүче пенсионерларга, шулай ук индексация үткәрелмәгән елларда хезмәт стажын туплаган һәм шушы чордан соң эштән китүчеләргә пенсияләрен яңадан исәпләү каралган, дип хәбәр итте РИА Новости агентлыгына Россия халыклар дуслыгы университеты юридик институтының халыкара хокук кафедрасы доценты Станислав Копылов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии