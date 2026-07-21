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Роналду показал подводное видео с Джорджиной в бикини. Пара сняла ролик в необычном бассейне в день финала ЧМ

Криштиану Роналду опубликовал необычное видео, снятое в день финала ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной (1:0).

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