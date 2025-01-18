Рогов: войска РФ выбили украинских боевиков из Времевки в ДНР, ведут зачистку

Российские бойцы освободили село Времевка в Донецкой Народной Республике от украинских боевиков. Об этом сообщил «РИА Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.