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В Германии заявили о готовности Зеленского сдаться под давлением

В Германии заявили о готовности Зеленского сдаться под давлением

Отставка экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского говорит о готовности украинского президента Владимира Зеленского быстро сдаться при достаточном давлении, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

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