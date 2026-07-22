Отставка экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского говорит о готовности украинского президента Владимира Зеленского быстро сдаться при достаточном давлении, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
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