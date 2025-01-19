Мягкую силу примерно так вижу

РХ Рената Хайрулина Конечно хочется побывать в КНДР. Это Дальний Восток. А видеть испытания ракет не хочется. В Восточной Сибири была. Красиво. Дальше надо двигаться😆😆😆😆

серый777 котов как можно нищему государству построить такое чудо- диву даёшься! вот что значит дисциплина и порядок!