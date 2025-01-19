КНДР опубликовала фотографии своего первого курортного города «Вонсан-Кальма». Куча гостиниц, бассейны, пляж, СПА, магазины, и прочая-прочая.
Мягкую силу примерно так вижу
Комментарии
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РХ
Рената Хайрулина
Конечно хочется побывать в КНДР. Это Дальний Восток. А видеть испытания ракет не хочется. В Восточной Сибири была. Красиво. Дальше надо двигаться😆😆😆😆
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11 час.
серый777 котов
как можно нищему государству построить такое чудо- диву даёшься! вот что значит дисциплина и порядок!
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9 час.
Семен Демин
Мягкая сила - это прежде всего рост благосостояния собственного населения, чтобы другие завидовали. В РФ все делается наоборот. Если буржуазия других стран грабит чужие народы, российская - свой.
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46 мин.
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