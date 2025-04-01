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SpaceX launches another 28 Starlink satellites into orbit from Florida

SpaceX launches another 28 Starlink satellites into orbit from Florida

SpaceX on Monday launched another batch of satellites from Starlink mission launches from Florida on Monday afternoon, about 5 1/2 hours before another Falcon 9 nearby sent a privately funded crew into space.

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