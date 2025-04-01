SpaceX launches another 28 Starlink satellites into orbit from Florida

SpaceX on Monday launched another batch of satellites from Starlink mission launches from Florida on Monday afternoon, about 5 1/2 hours before another Falcon 9 nearby sent a privately funded crew into space.
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