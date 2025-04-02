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Царьград

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Володин рассказал о деталях утверждённого тестирования детей мигрантов

Володин рассказал о деталях утверждённого тестирования детей мигрантов

Володин: Тестирование детей мигрантов предполагает 90% правильных ответовВ России вступил в силу закон, определяющий порядок поступления детей мигрантов в школы.

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Комментарии
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Андрей Зарубкин
Зачем впускать в Россию семьи мигрантов? Зачем их лечить, учить, выдавать пособия? В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА.
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