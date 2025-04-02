Володин рассказал о деталях утверждённого тестирования детей мигрантов

АЗ

Андрей Зарубкин

Зачем впускать в Россию семьи мигрантов? Зачем их лечить, учить, выдавать пособия? В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА.