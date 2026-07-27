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Жительница Барнаула потеряла 1,5 млн, проводя "провокацию" в отношении сотрудников банка

Жительница Барнаула потеряла 1,5 млн, проводя "провокацию" в отношении сотрудников банка

Все началось с того, что мошенники добавили женщину якобы в групповой чат дома В Алтайском крае мошенники похитили у жительницы Барнаула 1,5 млн рублей, провернув многоэтапную схему с имитацией работы госорганов, сообщает региональное МВД.

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