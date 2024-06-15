Главе Украины Владимиру Зеленскому следует решиться на переговоры с Российской Федерацией. Соответствующее заявление сделал британский политик, лидер партии Reform UK Найджел Фарадж, процитированный изданием Daily Mirror.
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