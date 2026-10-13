Компания «Базис» представила новую версию решения Basis SDN 1.3 для управления программно-определяемыми сетями

Компания «Базис», ключевой игрок российского рынка ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой и входящая в группу компаний «РТК-ЦОД», объявила о выпуске версии 1.
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