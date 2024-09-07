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Меркурис: Удары ВС РФ значительно сократили количество ATACMS и HIMARS у ВСУ

Меркурис: Удары ВС РФ значительно сократили количество ATACMS и HIMARS у ВСУ

Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что регулярные удары ВС РФ нанесли серьезный урон ВСУ за счет уничтожения значительного количества ракет ATACMS и пусковых установок HIMARS, стоящих на вооружении украинской армии.

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