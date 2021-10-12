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Япония заявила о суверенитете страны в отношении Южных Курил

Япония заявила о суверенитете страны в отношении Южных Курил

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в парламенте заявил, что суверенитет страны распространяется, среди прочего, на Южные Курилы.

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Николай Смирнов
Мало выходит японцам дали ума в 1945 году, добавки требуют. Не сами требуют, а по приказу американских хозяев. Кто распускал враки про кодекс чести японских самураев? Нет ни самураев, ни чести, а не перестанут наглеть и Японии не будет.
Альбертт
У япошек суверенитета на собственные задницы даже нет амеры не разрешают , тоже самураи дырявые .

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