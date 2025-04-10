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Царьград

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Медведев предложил лишать гражданства за незаконно полученные паспорта

Медведев предложил лишать гражданства за незаконно полученные паспорта

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, на заседании по миграционной политике выявил злоупотребления при экзамене на знание языка и предложил лишать гражданства за незаконно полученные паспорта.

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