Андрей Куряев Прости, Овечкин, мне не до тебя. Меня твои не трогают рекорды. Я там душой, где, сущий ад терпя, Стоят бойцы, и льется кровь рекою.
Прости, Овечкин
Комментарии
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Насенков Андрей
Мой ответ А. Куряеву. А я отвечу виденьем своим На ту картину мира, что рисуют. Давайте об Овечкине поговорим Коль на него неистово люту'ют Ведь есть бойцы не только с автоматом, И русскими не перестанут быть совсем. Он без сомнения является солдатом Его оружье клюшка, шайба, шлем. И пусть его борьба не та что на войне, Там нет потерь, но травмы тоже есть. Он никогда не изменял своей стране, И знает, что такое слово честь. Он есть всегда Команда президента, Он твердо говорил и это не скрывал. При разговоре не стеснялся русского акцента, И за Россию с честью выступал. Когда он стал героем, там в Америке, Про Родину и близких не забыл. -"Русские мы это сделали" всё без истерики С огромной гордостью он это сообщил. Он русский богатырь от головы до пят, И говорить об этом вообщем не стеснялся. И пусть о нём все что угодно говорят, Не Алексом, а АЛЕКСАНДРОМ представлялся.
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3 час.
Насенков Андрей
И вообще это укронацист.
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3 час.
Игорь Михайлович
может и не прав. только он, да и не только он, мне напоминает такого вот "ярого патриота", который сидит в омерике, кричит, что я русский, люблю родину и всё в таком духе, но когда дело касается миллионных контрактов, то эта "любовь к родине", куда-то сразу испаряется. расшифровать о чём я? ))
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3 час.
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