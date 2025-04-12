Прости, Овечкин

Насенков Андрей

Мой ответ А. Куряеву. А я отвечу виденьем своим На ту картину мира, что рисуют. Давайте об Овечкине поговорим Коль на него неистово люту'ют Ведь есть бойцы не только с автоматом, И русскими не перестанут быть совсем. Он без сомнения является солдатом Его оружье клюшка, шайба, шлем. И пусть его борьба не та что на войне, Там нет потерь, но травмы тоже есть. Он никогда не изменял своей стране, И знает, что такое слово честь. Он есть всегда Команда президента, Он твердо говорил и это не скрывал. При разговоре не стеснялся русского акцента, И за Россию с честью выступал. Когда он стал героем, там в Америке, Про Родину и близких не забыл. -"Русские мы это сделали" всё без истерики С огромной гордостью он это сообщил. Он русский богатырь от головы до пят, И говорить об этом вообщем не стеснялся. И пусть о нём все что угодно говорят, Не Алексом, а АЛЕКСАНДРОМ представлялся.