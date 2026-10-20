Подготовка к школе не обязательно начинается с прописей, учебников и заучивания правил. Для ребенка гораздо естественнее познавать новое через игру, а лепка превращает развитие важных навыков в понятное и увлекательное занятие.
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