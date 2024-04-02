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Челябинец, устроивший поножовщину у бара в центре города, получил срок

Челябинец, устроивший поножовщину у бара в центре города, получил срок

Суд вынес приговор жителю Челябинска, порезавшему несколько человек в центре города. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал 21-летнего местного жителя виновным в совершении убийства, а также покушении на убийство двух человек.

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