Челябинец, устроивший поножовщину у бара в центре города, получил срок

Суд вынес приговор жителю Челябинска, порезавшему несколько человек в центре города. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал 21-летнего местного жителя виновным в совершении убийства, а также покушении на убийство двух человек.