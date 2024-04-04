Известны три из четырех полуфиналистов мужского чемпионата Беларуси по гандболу.

Фото pixabay27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После ответных четвертьфинальных игр определились три из четырех участников полуфинальной стадии мужского чемпионата Беларуси по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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