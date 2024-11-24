Поздравление главы МИД Украины Андрея Сибиги с Днем достоинства и свободы не соответствует реалиям, в которых население страны унижают принудительной мобилизацией и отправляют умирать, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
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