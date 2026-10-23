Убедительных доказательств того, что употребление семечек или случайное проглатывание их шелухи повышает риск аппендицита, нет, рассказал RT заведующий детским хирургическим отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук Дионисий Петров.
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