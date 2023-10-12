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Dell представила защищённый планшет Latitude 7230 Rugged Extreme на Intel и Windows — ему не страш...

Dell представила защищённый планшет Latitude 7230 Rugged Extreme на Intel и Windows — ему не страш...

Dell представила защищённый планшет Latitude 7230 Rugged Extreme на Intel и Windows — ему не страшны падения со 120 смКомпания Dell представила 10-дюймовый защищённый планшет Latitude 7230 Rugged Extreme Tablet на операционной системе Windows 11, предназначенный для профессионалов.

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