Экс-чиновник Минфина по ХМАО Чекин приговорен к пожизненному сроку по делу об убийстве прокурора

Суд Ханты-Мансийского автономного округа вынес приговор бывшему чиновнику Минфина Юрию Чекину. Он обвинялся в организации убийства прокурора ХМАО Юрия Бедерина в 2000 году, а также ряду других преступлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии