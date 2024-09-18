Москва вошла в десятку самых привлекательных для развития инноваций городов мира

Москва заняла девятое место среди городов мира в рейтинге инновационной привлекательности. Об этом говорится в результатах исследования ученых Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики HSE Global Cities Innovation Index (HSE GCII 2024), с которыми ознакомились «Известия» 18 сентября.
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