Анастасия Ракова: результаты профтестирования теперь доступны московским школьникам в «МЭШ»

Результаты тестирования будут доступны в разделе “Портфолио учащегося” Девятиклассники из Москвы и их родители теперь могут получить доступ к результатам профориентационного тестирования и индивидуальным рекомендациям по выбору колледжа через Московскую электронную школу (МЭШ).