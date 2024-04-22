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Китай

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Посол Казахстана в Китае: В 2023 году объем торговли между двумя странами увеличился на 30%

22 апреля, «Жэньминь жибао» онлайн -- Объем товарооборота между Казахстаном и Китаем в 2023 году увеличился на 30%, достигнув нового рекорда в $41 млрд (по данным Главного таможенного управления КНР), как заявил на пресс-конференции посол Казахстана в Китае.

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